9 مارس..بورسعيد لحديثي الولادة تقيم ورشة عمل حول تغذية الأطفال 

/670911/9-مارسبورسعيد-لحديثي-الولادة-تقيم-ورشة-عمل-حول-تغذية-الأطفال

أعلنت جمعية بورسعيد لحديثي الولادة ، اليوم، عن إقامة ورشة عمل حول تغذية الأطفال في شهر مارس القادم ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ودعت الجمعية في بيان لها اصدرته اليوم كل المهتمين بتغذية الأطفال لحضور ورشة العمل واصفة إياها بأنها الحدث الأكبر علي مستوي مدن القنال والدلتا أكبر تجمع لخبراء تغذية الأطفال من اكبر الجامعات المصريه والمركز القومي للبحوث، والجمعيه العربيه للتغذيه الاكلينيكيه للاطفال، والمؤسسه المصريه لتغذيه وطب ورعايه الاطفال ، وجمعية بورسعيد لحديثي الولادة.

واكدت الجمعية في بيانها علب أنه سيكون يوم علمي متخصص وأكبر ورشه عمل في كل ماهو مفيد وصحي لتغذية الطفل من عمر يوم حتي مرحلة المراهقة موجهة الدعوة عامة لكل أطباء الأطفال وأطباء التغذية واخصائين التغذية الإكلينيكية بالمستشفيات والمدراس

والآباء والأمهات المهتمين بالنواحي العلمية لتغذية أبناءهم.

واشار البيان الي أن ورشة العمل ستضمن أكثر من ٦ محاضرات متخصصة مدتها اكثر من

٦ ساعات تعليم طبي مستمر تشمل خطورة عدم الرضاعة الطبيعية وأثره علي الطفل والام، و خطورة الفطام المبكر والأخطاء التي تحدث عند الفطام المبكر والنهائي بالإضافة الي كل ماهو جديد في حساسية بروتين اللبن وعوز اللاكتوز واللغط الموجود حاليا في التشخيص والعلاج.

كما ستشمل ورشة العمل تصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة لدي مقدمي الرعاية الطبية ولدي الأمهات من خلال محاضرة تفاعلية ( اسال الخبراء)، و الأخطاء المتبعة في الرضاعة الطبيعية والفطام ، وايضا كيفية وصف اللبن المناسب للحالة الصحية لكل طفل اذا دعت ضرورة طبية لذلك وخاصة الأطفال المبتسرين و ناقصي الوزن بعد خروجهم من الحضانات، وعلاقة التغذية بأمراض المناعة والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي ، و التغذية الخاصة بالأمراض المزمنة والوراثية وضعف وتأخر النمو لدي الاطفال.

واوضح بيان الجمعية أنه علي الراغبين في التسجيل رساله واتس علي رقم

+20 115 061 9997 تحتوي علي الاسم ثلاثي، الوظيفة، وجهة العمل ، وستعقد ورشة العمل علي هامش مؤتمر بورسعيد الثامن لطب الاطفال PORTSAID PEDIATRICS CONFERENCE ، والتسجيل مجانا للاطباء بشرط الالتزام بالحضور.

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