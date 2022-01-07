/670909/اتحاد-الكرة-يخاطب-الفيفا-لتطبيق-تقنية-الفيديو-في-بطولة-كأس-الرابطة-المصرية

خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، في خطاب رسمي يطلب فيه تطبيق تقنية الفيديو فى بطولة كأس الرابطة التى تنطلق 12 يناير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، على التحدي القوي بين الفريق، والتحضير بكل طاقت الفرق استعداداً لبطولة الكأس، والتي يبحث عنها الجميع بالتتويج بالنسخة الأولى من البطولة.

مكافئة المنتخب من كأس العرب

وقرر المجلس مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال مليون و500 ألف دولار مكافأة منتخب مصر بعد المشاركة فى بطولة كأس العرب بالدوحة والتتويج بالمركز الرابع.

ويسعى المجلس الجديد برئاسة جمال علام لتوفير سيولة مالية فى خزينة الاتحاد، وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعًا أمس على رأسهم رئيس الاتحاد وقرر المجلس الآتي:

أول قراارات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة

- تجديد الثقة فى وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد.

- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كل العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التى ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.

- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه محمد حلمى مشهور عضو المجلس.

- إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يقام اللقاء الأول للفراعنة يوم 11 من الشهر الحالي أمام المنتخب النيجيري.