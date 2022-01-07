/670886/مي-كرم-جبر-الانضمام-للجنة-الدفاع-حلم-وشعرت-بالفخر-بتواجدي-بها-فيديو

دوت الخليج

وقالت النائبة مي كرم جبر، خلال ندوة حوارية ادارها الزميل محمود فايد :” أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالنسبة لى كانت حلم، وأنا طلبت الإنضمام لها، وعندما وفقت للإنضمام لها شعرت بالفخر الشديد، وهذا اللجنة لها أهمية كبيرة، والبعض يتخيل أن هذه اللجنة تعنى«الحروب والأسلحة»..ليس صحيح..ولكن هذه اللجنة تناقش كل القضايا الموجودة فى الدولة المصرية، من وجه نظر الحفاظ على الأمن القومى، وهى كل القضايا التى من الممكن لأى إنسان تخيلها، وأهميتها من هنا فى أنها تناقش سياسات تهم المواطن، وتم فتح جميع الملفات من تعليم وجامعات والخطاب الدينى والصحة والزيادة السكانية وغيرها، من منطلق الأمن القومى، وأنا بالمناسبة أصغر نائبة باللجنة وجميع أعضاء اللجنة قامات وأنا أستفيد منهم الحقيقة”.

وتابعت النائبة مي كرم جبر:” يأتي هذا الأمر خاصة أن هويتى بخصوص الدولة المصرية تشكلت من صغرى بفترة الإرهاب فى التمنيانات والتسعينات والفضل يعود لوالدى ووالدتى، بشرحهم لى «يعنى إيه إرهاب ويعنى إيه دولة بتواجهه»..ومن هنا عرفت أن رجل الأمن هو من يحمى مصر، وعرفت شكل الإرهابى وأهدافه وغرفت كيف يحمينا رجل الأمن وتضحياته من أجل المجتمع ولجنة الدفاع والأمن القومى الآن بها القامات التى عملت فى هذه الملفات، وجميعهم يتعامل معهى بمنتهى الإحترام والتقدير، ويتعاونوا معى ويتم إعطائى المساحة الكاملة فى المناقشات”.

واكملت النائبة مي كرم جبر:” وفى عمل اللجنة تم عقد لقائين مع القائد العام للقوات المسلحة، الأول كان بدور الإنعقاد الأول، والثانى خلال الفترة الأخيرة، من منطلق الحرص الشديد نحو إطلاع النواب على كافة الملفات ذات الصلة بالسياسة الداخلية والخارجية، كرسالة إطمئنان،خاصة أن الأهم فى أن نكون أمام مواطن مطمئن، ولديه ثقة فى القيادة السياسية، خاصة أن النائب هو حلقة الوصل ما بين المواطن والقيادة السياسية، ومن خلال هذه اللقاءات تزداد الثقة أكثر فأكثر، خاصة أن إدركنل لدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى مختلفة وأهم ركيزة فيها هى ركيزة الأمن والآمان، حيث أننا بعد زلازال يناير استطعنا مرة أخرى أن نتزوق طعم الأمن والآمان، ويزداد الإطمئنا بمثل هذه اللقاءات ونرى «أد إيه» الدولة المصرية ملمة بكافة الملفات من أصغر شيئ لأكبر شيئ”.