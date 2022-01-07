/670912/على-مدار-يومين-البرلمان-يحيل-5-مشروعات-قوانين-إلى-اللجان-النوعية-وينظر-رأي-الشيوخ-في-حقوق-المسنين

شهد الاسبوع المنتهي نشاطًا تشريعيًا مكثفًا لمجلس النواب خلال جلساته العامة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

دوت الخليج

وعلى مدار يومين، أحال المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال البرلمان رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي أعضاءه بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

طلبات مناقشة عامة :

هذا ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات تخص المواطنين في دوائرهم.

وكان من أهم تلك الطلبات؛ إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون، فضلًا عن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وإنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا، وكذلك إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وخطة تنشيط السياحة.

استئناف الجلسات :

جدير بالذكر أن البرلمان عقد الأسبوع الماضي جلساته العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلساته العامة مرة أخرى عقب انتهاء منتدى شباب العالم المقرر إقامته من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة شرم الشيخ.