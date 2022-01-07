/670916/المحلن-محمد-يحيى حماقي-يتأنى-في-اختياراته-وتامر-حسني-سريع-حلمي-تحقق-بسبب-الهضبة-عمرو-دياب

حل الملحن محمد يحيى ضيفًا على برنامج lite show على قناة ON E، مع الإعلامية أميرة عدلي، والذي أكد خلال اللقاء أن النجم محمد حماقي يتأنى في اختياراته الخاصة بأغنياته.

دوت الخليج

الملحن محمد يحيى يتحدث عن محمد حماقي

وقال يحيى خلال اللقاء: "حماقي من الناس اللي بتاخد وقت"، مشيرًا إلى أن هناك ألحان يأخذ فيها القرار بسرعة وأخرى يتأنى بها، وضرب مثلًا بأنه يمكن أن يكون هناك لحنًا جيدًا ويتردد الشخص فيه لفترة فيؤديه مطرب آخر.

وتابع محمد يحيى حديثه، وقال: "تامر حسني غير ذلك بل أنه حين يعجبه شئ لا يتردد ويأخذ اللحن فورًا، مشيرًا أنه أرسل لحن أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" لتامر حسني ورد عليه فورًا بالموافقة.

وأشار المحلن إلى أن كل أغنية لها حالة معه، وأنه تعب حتى قابل عمرو دياب لرغبته في أن يعمل معه وبالفعل قدم معه العديد من الأغاني، مشيرًا إلى أن أغنية "ده لو اتساب" أحب لحنها وكان في عقله أن يقدم شئ فيها نغم أكثر.

وتحدث محمد يحيى عن بدايته التي كانت مع الهضبة عمرو دياب ولكنه لا يعتبر نفسه محظوظًا بالمعنى الحرفي لكلمة "حظ" بل أن الأمر كان توفيق من الله تعالى واجتهاد وتعب، حيث كان ينتظر لساعات أمام الاستوديو لمقابلة "الهضبة" وكان حلمه أن يقابله. وكشف أنه جلس مرة من 12 منتصف الليل حتى السادسة صباحًا على مقهى ينتظر "الهضبة" وعندما شاهده اصيب بالرهبة ولكنه تغلب على ذلك وذهب إليه بالجيتار وقال له إنه ملحن جديد ويريد أن يسمعه "جملة و 8 موازير"، وأداها بالفعل وأعجب بها الهضبة.

برنامج lite show

برنامج "lite_show" يقدم لقاءات خاصة مع نجوم الفن ويغطي الأحداث الفنية المحلية والعالمية على مدار الأسبوع ومن تقديم الإعلاميتان أميرة عدلي وأية الغرياني ويذاع الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.