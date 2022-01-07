عاجل- الزراعة تصدر بيانا بشأن أسعار اللحوم

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مل تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد، وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أى زيادات، مشددة على توافر اللحوم بكل أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار، مشيرة إلى شن حملات تفتيش دورية على كل أسواق اللحوم لضبط أى مخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم، أبرزها تكليف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وناشدت "الزراعة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]