شعراوى: 227 وحدة تكافؤ فرص للمرأة بالمحافظات لتمكينها سياسيا واقتصاديا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة اتخذت خطوات هامة للمرأة المصرية فى جميع المحافظات وفتحت لها آفاقا جديدة ساهمت فى مشاركة واسعة النطاق فى كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وذلك إيمانا بأهمية الدور الكبير الذى تلعبه المرأة فى تنمية مجتمعها وأسرتها بكل المحافظات بدعمها خطط الدولة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح شعراوى أن استراتيجية عمل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تستهدف توعية المرأة العاملة بالإدارة المحلية بكل حقوقها وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية وتوعية العاملين والعاملات فى المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية وأهم القضايا المجتمعية التى تخص المرأة وبناء قدرات العاملين والعاملات بالإدارة المحلية لتحسين الأداء وتأهيل القيادات النسائية سعيا لزيادة نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية التنفيذية بالمحليات والمساواة بين الجنسين ووضع الاستراتيجيات والخطط التنموية التى تراعى منظور النوع الاجتماعى وتوثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث، التى تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية وتحديد احتياجاتها ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتمكين رؤساء وحدات تكافؤ الفرص من العمل على إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.

وكشف شعراوى أن نسبة القيادات النسائية بديوان عام الوزارة بلغت 45% ونسبة القيادات النسائية بالإدارة المحلية 24%، وأصبحت حاليا تتدرج فى مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حى ومدينة إلى رئيس وحدة محلية.. موضحا أن نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية فى قانون المحليات الجديد بعد إجراءات الانتخابات ستكون حوالى 25%، هذا بخلاف اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه فيما يخص تمكين المرأة ووضعها فى مراكز اتخاذ وصنع القرار، فإنه سيتم تنفيذ برنامج "رائدات العمل التنفيذى بالمحليات" ويختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيا لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع

وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والتى قامت بتنفيذ العديد من المبادرات من بينها مبادرة "إنتى منتجة" والتى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة، كما قامت بتنفيذ عدة ندوات فى نطاق المبادرة تحت مسمى (كيف تبدأ مشروعك - ابدئى وكبرى مشروعك - مشروعك ناجح ـ أعرف قدراتك) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و"مشروعك".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفاد منها 16677 مرأة فى مجالات مختلفة منها (السجاد - المشغولات - الملابس - الخياطة - تدبير منزلى)، ومساعدة 5611 حالة فى الحصول على القروض وتسليم 887 مشروعا على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدنى، لافتا إلى أنه يتم تسويق المنتجات المتميزة من خلال منصة أيادى مصر.

كما تم إقامة 159 معرضا لتسويق منتجات السيدات فى عدة محافظات من بينها معرض دائم بالأقصر وآخرها معرض المشغولات اليدوية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومعرض بالنادى الإجتماعى بمحافظة قنا، كما تم تدريب 154 سيدة من متحدى الإعاقة على أساسيات القص والحياكة مع منحهن شهادة خبرة وماكينات خياطة بخصم 50%.

وأضاف الوزير أنه فى مجال التمكين السياسى تم تنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، كما تم تنظيم 181 ندوة عن ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة.. أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى، وتهدف إلى التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة، حيث بلغ إجمالى عدد الندوات حوالى 1699 ندوة لعدد 94366 مستفيدة على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا فى إطلاق مبادرة "يوم فى قرية" وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات، وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها، وبناء قدراتها حيث تم محو الأمية الرقمية لـ838 سيدة عاملة بالمحليات، مشيرا إلى التنسيق أيضا مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية (فيرس سى ــ حملة 100 مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا) بدواوين عموم المحافظات.

وأضاف محمود شعراوى أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى لمبادرة "حياة كريمة" لرصد احتياجات القرى المنفذ فيها المبادرة، وأيضا "مبادرة مصرية بلا أمية" والتى تهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 18785 سيدة فى نطاق هذه المبادرة، مشيرا إلى أهمية الدور الذى قامت به الوحدات فى تنظيم ندوات توعية عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح مما ساعد فى تقليل إعداد المصابين بالفيروس وزيادة أعداد متلقى اللقاح.