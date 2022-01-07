محافظ الغربية: يجرى تنفيذ 749 مشروعا بمركز زفتى ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ فى تصريح اليوم الجمعة، أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، مضيفا أن المبادرة ستجلب الخير للجميع، وأن ما يتم تنفيذه داخل مركز زفتى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، هو مشروع قومى.

وأشار رحمى، إلى أنه جار إنشاء مركز شباب كفر الزيتون بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 65% من كابلات الجهد المتوسط داخل قرية ميت الحارن، بالإضافة إلى الانتهاء من 45% من أعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية كفر ابرى، والانتهاء من 97 % من أعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية تفهنا العزب، والانتهاء من 42% من أعمال بناء مركز شباب تفهنا العزب، والانتهاء من 63% من أعمال بناء المجمع الزراعى البيطرى بقرية تفهنا العزب، وبدء أعمال وإحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية شرشابة بتكلفة 27 مليون جنيه.