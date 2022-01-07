أدوية جديدة لعلاج كورونا فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، أنه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهى عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفى لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلى لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذى انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.

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