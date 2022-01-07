عاجل.. السيدة انتصار السيسى: احتفالات الميلاد المجيد تعكس عبقرية شعب مصر

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، قائلة: "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التى تعكس دلالات عبقرية الشعب المصرى، فى الإخاء والمحبة والتعايش الإنسانى بين أبناء الرسالات السماوية".

وتابعت قرينة الرئيس: "إننى أدعو الله فى هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".