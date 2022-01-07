الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت تستقبل المهنئين بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - استقبلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت "مارمرقس"، صباح اليوم الجمعة، المهنئين بعيد الميلاد، وكان فى استقبالهم راعى الكنيسة القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى.





وشمل المهنئون بعيد الميلاد أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الكويت من المسلمين والأقباط، وسط أجواء تسودها المحبة وروح التسامح بين الجميع، مسيحيين ومسلمين، لتطل كنيسة مارمرقس كشاهد على وحدة نسيج الأمة المصرية فى الداخل والخارج، وكذلك على مدى عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية، فى ظل حرص عدد كبير من المسؤولين، والشخصيات العامة فى الكويت، على حضور الاحتفالات وتقديم التهنئة لإخوانهم المصريين.

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