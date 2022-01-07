/670918/أستون-فيلا-ينجح-في-ضم-فيليب-كوتينيو-من-برشلونة-لنهائة-الموسم

أعلن أستون فيلا الإنجليزي الوصول لحل وضم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لعب كوتينيو في الدوري الإنجليزي من قبل مع ليفربول خلال الفترة من 2013 حتى 2018، وعاصر ستيفن جيرارد قائد فريقه الجديد.

يستعد فيليب للعب تحت قيادة جيرارد مدرب أستون فيلا الحالي، بعدما أعلن النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، توصله لاتفاق مع برشلونة على جميع الشروط، دون الإفصاح عنها، بشأن استعارة كوتينيو.

توريس يوقع مع برشلونة قادم من مانشستر سيتي

ووقع توريس على عقوده الرسمية مع برشلونة في حضور رئيس النادي، خوان لابورتا، حتى يونيو 2027 براتب سنوي قيمته 5.5 مليون يورو بعد موافقة اللاعب على تخفيضه.

وأجرى توريس حوارًا مع قناة "برشلونة" الرسمية، وقال: "سعيد لوجودي هنا، كان استقبال جميع اللاعبين رائعًا ومتحمس ومستعد للمنافسة لأنني شخص طموح".

وتابع: "لدي بعض الأصدقاء من برشلونة بالفعل، وألعب الآن في أفضل نادٍ في العالم وسنقاتل على الألقاب في كل موسم".

وعن مركزه المفضل: "الجناح الأيمن، لكن يمكنني اللعب في أي مركز يريد المدرب".

وكشف توريس عن أول مرة تواصل برشلونة فيها معه: "وكيل أعمالي اتصل بي بعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية وبعد ذلك تغير كل شيء".

وإصابته: "أتدرب بشكل فردي في الوقت الحالي، لأكون جاهزًا للمباريات، يمكنني القول إنه يمكنني بدء اللعب في غضون أسبوعين".

سقوط ريال مدريد

وأضاف: "الفوز على ريال مايوركا بالأمس كان مهمًا للغاية، كانت ثلاث نقاط يحتاجها الفريق، لا يمكننا انتظار المباراة القادمة، أعلم أن فريقنا شاب وأنا هنا لأبذل كل ما في وسعي لمواصلة تطور برشلونة".

وعن مانشستر سيتي: "أحد أفضل الأندية في العالم، لكني شخص طموح ومن الصعب الانتقال إلى هنا والانضمام إلى فريق يضم شبابًا ولكن وجود تشافي وحديثي معه وشعوري بحبه لي، جعل القرار سهلًا".

وأتم تصريحاته: "كان لدي مدربون رائعون مثل بيب جوارديولا، لويس إنريكي والآن تشافي، أنا محظوظ لوجود هؤلاء المدربين في مسيرتي، وبما أنني لعبت مع بيب سيكون من السهل التأقلم هنا في برشلونة".