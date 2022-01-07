/670919/محافظ-البحيرة-ومدير-امن-البحيرة-على-رأس-وفد-لتقديم-التهنئة-بعيد-الميلاد-المجيد-بمقر-المطرانيه-بدمنهور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة صباح اليوم وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والعميد أ ح احمد السويدى المستشار العسكري و كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور وفضيلة الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة والدكتور منصور ابو العدب مدير منطقة البحيرة الازهرية و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا / باخوميوس – مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللاخوة المسيحيين وذلك بمقر المطرانية بدمنهور.

حيث قدم محافظ البحيرة خالص التهاني وأطيب الأمنيات لنيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد , متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الافراح والاعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

محافظ البحيرة ومدير امن البحيرة على رأس وفد لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقر المطرانيه بدمنهور

مشيرا إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء لتعود علينا عاما بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل، والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التى كانت دائما وابدا تجمعنا سويا على مر العصور والتى دعمها ورسخ جذورها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تشهد مصرنا تحت قيادته حالة من الحب والتآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية.

كما أشار اللواء المحافظ ان نيافة الانبا باخوميوس هو رجل ومطران من ذهب ورمز دينى متسامح كريم وقيمة وطنية تشهد البحيرة لها بكل الخير والعطاء وهو رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع اصعب الاوقات باقتدار وتفوق

كما انه يعد موسوعة التاريخ القبطى العارف والفكر الانسانى المستنير وثقافته جعلته جديرا بالاحترام فهو اسقف ورجل دين من طراز نادر وانسانا يتمتع باخلاق التسامح والتعاون والاخاء وحب الخير للجميع وعشق الوطن واخلاقه السمحه قربت اليه المسلم والمسيحى على حد سواء وهو ما يقدرنا العالم كله لأجله حينما نباهى الدنيا بقاماتنا الدينية والفكرية العالية أزهر وكنيسة

وفى كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية للواء المحافظ ولشعب محافظة البحيرة

كما قدم الشكر للواء المحافظ ولجميع الحضور مؤكدا على المشاركة الروحية فى كافة المناسبات واننا نحتفل بالمشاركة الروحيه ونؤكد ان محبتنا واخوتنا نابعة من القلب والتى تجمعنا دائما فى وطن عظيم ونرسل من هنا رسالة حب وتاييد لرئيسنا الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تشهد مصر فى عهده محبة صادقة تحمل السلام والحب الحقيقى

كما اشار الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة اننا جميعا شركاء الوطن ونسيج واحد نفرح لفرحنا جميعا ونحزن لمصابنا ونلتقى فى جميع المناسبات في لقاء الوحدة الوطنية لنؤكد قيم المحبة والتآزر.