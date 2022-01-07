/670920/بالصور-الغضبان-يترأس-وفد-لتهنئة-أقباط-بورسعيد-بعيد-الميلاد-المجيد

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا رسميا من التنفيذيين ، اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد "الميلاد المجيد"، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقة الورود، في الوقت الذي أعرب المحافظ عن اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مؤكدا على أن مصر ستظل على قلب رجل واحد وسيظل قطبي الأمة المسلمين والمسيحين أخوة يتشاركون الأعياد والأحزان على حد السواء، وأن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم ولن تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه.

بالصور.." الغضبان" يترأس وفد لتهنئة أقباط بورسعيد بعيد الميلاد المجيد

وضم الوفد كل من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات بالجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.

جدير بالذكر أنه كان قد قام محافظ بورسعيد مساء أمس الخميس ، بحضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم وقدم التهنئة للانبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها ولاقباط الكنيسة الانجيلية وكنيسة مارمرقص في مدينة بورفؤاد.

وألقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كلمة خلال تواجده بالكنيسة أكد خلالها على أن مصر ستظل على قلب رجل واحد وسيظل قطبي الأمة المسلمين والمسيحين أخوة يتشاركون الأعياد والأحزان على حد السواء، مؤكدا علي أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم ولن تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائما يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش في الوطن الواحد، مما يساهم في نهضة الدولة وتقدمها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى فى مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد. .

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جاء ذلك وسط اجراءات احترازية وامنية مشددة من قبل الاجهزة الامنية بمحيط الكنائس والكاتدرائية منذ امس، وشددت الكنائس علي التعقيم والتطهير وارتداء روادها الكمامات ، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

بورسعيد، دوت الخليج، عيد الميلاد المجيد