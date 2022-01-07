/670922/قبل-إنطلاقة-أمم-أفريقيا-رحيل-لوفتمان-محلل-الأداء-بالجهاز-الفني-للمنتخب-الوطني

أعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني للفراعنة قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر لوفتمان صورة تجمعه بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على موقع تويتر، مُعلقًا عليها: "كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية".

تعليق لوفتمان بعد الرحيل

وأضاف: "لقد كانت تجربة رائعة العيش في مصر والعمل مع المنتخب الوطني. وضمن ذلك فرصًا للعمل مع بعض أفضل اللاعبين وعناصر الجهاز في كرة القدم العالمية، والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية".

وتابع: "قبل كأس العرب في ديسمبر، قررت العودة إلى جنوب إفريقيا لمواصلة رحلتي التدريبية في البلد الذي تعلمت أن اعتبره كوطني. شكراً لجميع أعضاء الجهاز الذين عملت معهم في مصر، لقد كانت تجربة مهمة على المستويين الشخصي والمهني".

وأتم لوفتمان قائلًا: "لقد كان شرفًا أن أعمل خلال مشوار تصفيات كأس العالم، والوقوف أثناء أداء النشيد الوطني المصري، سأشاهد كأس الأمم الأفريقية من المنزل لكن روحي الكروية ستكون في الكاميرون أتمنى لجميع المنتخبات الوطنية واللاعبين الأفضل".

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يقام اللقاء الأول للفراعنة يوم 11 من الشهر الحالي أمام المنتخب النيجيري.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.