/670923/أمين-تشريعية-الشيوخ--كلمة-الرئيس-السيسي-في-الكاتدرائية-تؤكد-إيمانه-بالمواطنة-والمساواة-بين-الجميع

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتكرر كل عام تؤكد أن مصر يحكمها رئيس يؤمن إيمانًا حقيقيًا بفكر المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلًا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين نسيجي.

دوت الخليج

رسالة تحمل معاني سامية :

وأضاف "فرج"، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها بمناسبة قداس عيد الميلاد المجيد، تؤكد الكثير من المعاني السامية ورسالة لكل صاحب فكر متطرف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دولة تحترم كل الأديان ولا مكان فيها للتطرف الفكري.

وثمَّن أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة، ووصفه لها بأنها جمهورية الحلم والأمل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة.

تهنئة المصريين :

وتقدم "فرج"، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن ثقته التامة في قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي على الاستمرار في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

كلمة الرئيس السيسي :

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد حضر احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مساء أمس الخميس، مشاركًا الأخوة الأقباط احتفالاتهم، قائلًا :"كل سنة وأنتم طيبين.. مش عاوز آخد من وقتكم.. أبدأ كلامي كل سنة وأنتم طيبين سنة جميلة علينا كلنا.. خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في القداس :” بدأنا في مصر طريقًا معًا ونعاهدكم على استكماله معًا، وطريق الجمهورية الجديدة يسعنا جميعًا ولا تسمحوا لأحد الدخول بيننا".