السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد..وتؤكد: الإحتفالات تعكس عبقرية المصريين فى المحبة والإخاء

/670924/السيدة-انتصار-السيسي-تهنئ-الشعب-المصري-والأخوة-الأقباط-بعيد-الميلاد-المجيدوتؤكد-الإحتفالات-تعكس-عبقرية-المصريين-فى-المحبة-والإخاء

تقدمت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد وأكدت انتصار السيسي، أن احتفالات عيد الميلاد المجيد تعكس عبقرية المصريين فى الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية. دوت الخليج وجاء على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر". واختتمت،"كل عام وأنتم بخير".

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