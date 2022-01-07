/670927/عاصي-الحلاني-يشعل-حفل-إكسبو-2020-دبي-برفقة-ابنه-الوليد-صور

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني على مسرح حديقة اليوبيل حفلاً غنائيًا ضخمًا، وذلك ضمن سهرات فعاليات إكسبو 2020 دبي، وخلال الحفل قدم الحلاني وسط باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية.

دوت الخليج

حفل عاصي الحلاني في دبي

افتتح عاصي الحلاني الحفل عقب دخوله المسرح بأغنية بحبك وبغار، ثم قدم مجموعة بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي شهدت على مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبوه يرددون معه كلماتها التي يحفظونها عن ظهر قلب.

مفاجأة عاصي الحلاني وابنه

وأعلن عاصي الحلاني أثناء الحفل عن مفاجأته وذلك بدعوة ابنه الوليد الحلاني إلى المسرح، وقدم معه موال وأغنية "منين الله بعتلي ياك"، وعبر الحلاني عن سعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز.