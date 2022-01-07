«كونى قوية».. جهاز 6 أكتوبر يُشارك فى ندوة ضمن مبادرة لا للعنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، فى فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان " كونى قوية" ضمن فعاليات مبادرة لا للعنف ضد المرأة التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، بغرض تثقيف السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وإلقاء الضوء على أهمية هذه المبادرة.





وخلال الندوة، أشاد المهندس عادل النجار، بدور المرأة فى المجتمـع، وضرورة حسن معاملة المرأة فى كل مكان، وكذا أهمية دورها فى جهاز المدينة، مسترشدا بأن نسبة مشاركة المرأة فى المناصب القيادية فى جهاز مدينة 6 أكتوبر مرتفعة جدا.

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة للمهندسة حنان عبدالعظيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بجهاز مدينة 6 أكتوبر ونائب رئيس الجهاز، استهلتها بالترحيب بالمشاركين من أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، وباقى الحضور، كما وجهت تحية شكر وتقدير إلى كل الرجال الذين يقدرون ويحترمون دور المرأة فى المجتمع.

كما تحدث الدكتور محمد عبد المهدى، مفتش بوزارة الأوقاف، عن دلائل حسن معاملة المرأة فى القرآن الكريم والسنة النبوية، وغير ذلك من الأحداث التى دلت على أهمية دور المرأة فى بناء المجتمعات.

ثم أدارت الدكتور منى مصطفى، عضو وحدة المشورة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، حوارا مع طالبات إحدى المدارس اللاتى حضرن الندوة عن أنواع العنف الذى تتعرض له الفتيات من سن الطفولة، وكيفية الدفاع عن النفس، وكيفية التواصل والتوعية بخط نجدة الطفل 16000 حالة تعرض الفتاة للعنف.

ثم تحدثت الدكتورة إيمان عادل، أستاذ علم الإدارة، عن الدعم النفسى للمرأة، وضرورة أن تتحلى المرأة بالثقة بالنفس ضد أى ظروف أو معاملة غير لائقة.