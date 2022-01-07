التعليم العالى: «بحوث الإلكترونيات» ينشر 155 بحثا علميا خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أفاد التقرير بنشر المعهد 155 بحثا علميا خلال عام 2021، وتنظيم 49 دورة تدريبية، كما بلغ عدد المؤتمرات المشارك بها 37 مؤتمرا، فضلا عن وصول عدد ورش العمل التى نفذها المعهد إلى 65 ورشة عمل، وحصول المعهد على براءة اختراع خلال العام بعنوان "طريقة لتحديد زاوية وتردد الشبكة الكهربية باستخدام القدرة الافتراضية"، بالإضافة إلى حصول أعضاء المعهد على 23 جائزة علمية فى مختلف المجالات، وبلغت عدد عضويات المعهد بالمجلات العلمية 24 عضوية، وعدد التحكيم الدولى 145 تحكيما دوليا، كما قام أعضاء المعهد بتأليف 8 مؤلفات علمية.

وأشار التقرير إلى تنفيذ المعهد لـ 12 مشروعا بحثيا خارجيا عام 2021 بإجمالى ميزانية تقدر بحوالى 31 مليون و400 ألف جنيه مصرى، و10 مشروعات بحثية داخلية بإجمالى ميزانية تقدر بحوالى 2 مليون و900 ألف جنيه مصرى، ومنها: محول تيار دقيق وغير قابل للتشبع لقياس التيار المتردد ذى تردد القدرة، تصميم مبتكر يعتمد على النظام الهجين لتوربينات الرياح ذات المحور الرأسى المدمج مع الألواح الشمسية ذاتية التحكم لتعزيز الطاقة الكهربائية المتجددة، مرسل ومستقبل لأجهزة الهاتف المحمول فى مجال تردد LTE، الإدارة الذكية لمصادر المياه مبنية على استخدام الطاقة الخضراء وإنترنت الأشياء، وغيرها من المشروعات.

وأفاد التقرير بتوقيع المعهد عدد من التعاقدات والبروتوكولات المحلية والدولية مع عدد من الجهات، منها: مركز تحديث الصناعة، وشركة ستاك لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة الإسكندرية، وشركة سيراج الصناعية ومركز تحديث الصناعة، وجامعة فاروس، وشركة تكنو سبيس، ومعهد شنغهاى للأنظمة الميكرو إلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والجامعة البريطانية، وجامعة الزيتونة الأردنية، ومؤسسة الابتكار الكورية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) بسويسرا.

وأوضح التقرير جاهزية 7 معامل متخصصة ومجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العملاء من الباحثين وقطاع المعامل البحثية الحكومية والخاصة وقطاع البحث والتطوير بالشركات الصناعية وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى الأفراد مما يدعم مجهودات المعهد فى مجال خدمة البحث العلمى والمجتمع المدنى والصناعى، وهى: معمل قياس معدل الامتصاص النوعى، معمل قياس الموجات الملليميترية، معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل X-Ray Diffraction، معمل التصميم والنمذجة، معمل أبحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، معمل النفايات الإلكترونية.

وأضاف التقرير أنه خلال عام 2021 نظم معهد بحوث الإلكترونيات عددا من المبادرات والمؤتمرات، فضلا عن مشاركته فى عدد من الأنشطة الداخلية والخارجية، ومنها فوز المعهد كأفضل موقع إلكترونى على مستوى المعاهد والمراكز البحثية، وإطلاق المعهد مبادرة I prenuer لدعم إنشاء الشركات الناشئة للباحثين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وإطلاق فعاليات حفل افتتاح المنتدى الإفريقى للابتكار والتكنولوجيا الذى عقد فى الفترة من 12 -13 نوفمبر 2021 بالتعاون مع شركة تكنوسبيس، وبمشاركة العديد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى السوقية والاقتصادية لتنفيذ مشروع إنشاء الغرفة النظيفة بالمعهد.

ولفت التقرير إلى نجاح المعهد لعمل نسخة أولية لعدد من المنتجات والقابلة للتسويق، ومنها جهاز محمول للكشف السريع عن الفيروسات والبكتيريا فى العينات البيولوجية، وتصميم وتنفيذ هوائى لمحطات الهواتف المحمولة للجيل الثانى والثالث والرابع، وجهاز الرادار الاختراقى الأرضى، وجهاز حصاد الطاقة للمستشعرات اللاسلكية فى نظم إنترنت الأشياء، وجهاز لتأمين المتاحف باستخدام الموجات الدقيقة، وتصميم وتصنيع بعض الأنظمة الفرعية كقطع غيار لأجهزة الرادار، وجهاز إنذار صوتى وضوئى قابل للبرمجة لحماية محركات الاحتراق الداخلى للسيارات من تجاوز درجات الحرارة للحد الآمن، وألواح شمسية من الخلايا المصنعة قدرتها حوالى 250 وات.

وأضاف التقرير أن هناك منتجات جارى العمل على تطوير نسخة أولية منها، وهى نظام الاتصالات للقمر الصناعى Cubsat فى حيز ترددات S-band، وجهاز حماية المضخات من الدوران الجاف بدون حساس ميكانيكى، وشريحة إلكترونية لمرسل منخفض الطاقة فى حيز تردد فائق الاتساع، ومستقبل بتقنية الدوائر المتكاملة لدوائر الراديو اللاسلكية للجيل الرابع.

ونوه التقرير بأن هناك منتجات تم اكتساب معظم المعرفة الفنية اللازمة لتطويرها وإنتاجها من خلال المشاركة فى مشروعات بحثية وهى المستشعرات الميكروئية النسيجية لاكتشاف سرطان الثدى، والتصنيع المحلى لجهاز ذكى لمعالجة مياه الصرف الصحى للاستخدامات المنزلية والصناعية باستخدام إنترنت الأشياء، ومستشعر مراقبة للعلامات الحيوية لتطبيقات الرعاية الصحية وقياس مستوى المياه برئة الإنسان، ومحول طاقة شمسية ثلاثى المستويات بقدرة 20 كيلو وات للربط على الشبكة الكهربية، واستخدام الوكيل الذكى بمساعدة اللغة الطبيعية فى التعليم، والبرنامج الذكى لمسائل الرياضيات اللفظية.

واختتم التقرير بتقديم المعهد لعدد من الاستشارات الهندسية والتصنيعية الفنية لجميع القطاعات الإنتاجية الصناعية، ومنها على سبيل المثال تصميم وتصنيع وقياس الدوائر الشريطية الدقيقة وأنظمة الهوائيات المسطحة فى حيز الترددات الميكروئية، وتقديم الاستشارات فى مجال الصناعات النسيجية، ومجال صناعة الأجهزة الطبية الخاصة باكتشاف البكتيريا والفيروسات فى العينات البيولوجية، وتصميم وتصنيع قطع غيار الأجهزة مثل الرادارات بجميع أنواعها التى تعمل فى حيز الموجات الميكروئية، والإشراف على تنفيذ الحلول اللازمة لعلاج مشاكل جودة الطاقة الكهربية.