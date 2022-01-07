جوز الحمام بـ25 ألف جنيه فى سوق الجمعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرى موقع "دوت الخليج" جولة صباحية فى سوق الجمعة، بالسيدة عائشة.



جدة - نرمين السيد - أجرى موقع "دوت الخليج" جولة صباحية فى سوق الجمعة، بالسيدة عائشة. وشملت جولة "دوت الخليج" بالسوق، التعرف على أسعار الحمام وأنواعه، حيث وصلت أسعاره فى الفترة الأخيرة إلى 25 ألف جنيه، حسب نوعه.

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