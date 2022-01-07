وزارة الري توضح خريطة سقوط الأمطار في المحافظات حتى الأحد المقبل

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يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد اليوم، فيما يتوقع الخبراء غدا السبت 8 يناير، احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وأقصى جنوب غرب البلاد.
كما يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، يوم الأحد المقبل سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.
وناشد خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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