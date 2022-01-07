مصر بلا مدرب حراس في كأس الأمم الإفريقية.. الحضرى وأبو جبل مصابان بفيروس كورونا

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.
وأعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني".
وتابع: "حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري.. سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل".
واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:
حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد
الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى.
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