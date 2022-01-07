عزاء أحمد الحجار من مسجد الحامدية.. اليوم

أعلنت أسرة الموسيقار الراحل أحمد الحجار عن موعد العزاء، ليكون مساء اليوم الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

دوت الخليج

الفنانين يشاركون بعزاء أحمد النجار

وشيعت جنازته بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار فى هذه اللحظات.

رحيل الموسيقار احمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

تعلم أحمد الحجار العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنان الراحل أحمد الحجار، في آخر لقاء تليفزيون يدعو فيه أولياء الأمور لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشير إلى حسن خاتمة الفنان الراحل.