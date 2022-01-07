/670933/افتتاح-4-مساجد-بتكلفة-بتكلفة-5-مليون-و-370-ألف-جنيه-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة بتكلفة 5 مليون و 370 ألف جنيه بالبحيرة

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

مشيراً انه منذ عام 2018 م وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 325 مسجد بتكلفة تجاوزت 440 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أداء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور بالتزامن مع افتتاح عدد 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات و كفر الدوار والمحمودية بتكلفه إجمالية بلغت 5 مليون و 370 ألف جنيه وتلك المساجد هى: مسجد الرحمن بقرية سكران بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 454 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و 270 ألف جنيه - مسجد على محارب بقرية أبو شوشه العرقوب بكفر الدوار جهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 270 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

بالإضافة إلى افتتاح مسجد التوحيد بسيدي شحاته بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 340 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه - مسجد الرحمن بقرية الزهيري القبلي بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم ) على مساحة 241 م بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "العمل شرف" أن الإسلام قد نظر الي العمل نظرة تعظيم وتمجيد فهو سبيل الرقي والتقدم والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به إعمار الكون، كما ان السنة النبوية المطهرة زاخرة بالدعوة الي العمل والجد فيه باعتباره شرفاً يحفظ للانسان كرامته .