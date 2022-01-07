/670935/مياه-الجيزة-تعلن-قطع-المياه-من-12-منتصف-الليل-لمدة-8-ساعات-لتنفيذ-بعض-أعمال-مترو-الأنفاق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق ( كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار ) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق ٧ /١/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢ .

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية. وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.

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