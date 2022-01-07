جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 /1/ 2022، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 8/ 1 /2022.





والمناطق هى: (كفر غطاطى - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبينى للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفر نصار) وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك فى إطار المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذى يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية. وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- قطع المياه عن 6 مناطق فى الجيزة 8 ساعات الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.