محافظ القليوبية: تطوير شارع الأمل بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، حرص المحافظة على استعادة الوجه الحضارى لمدينة شبرا الخيمة من خلال تدعيم منظومة النظافة وتطوير الشوارع الرئيسية بها، حيث جار الآن تطوير شارع أحمد عرابى باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بحى شرق شبرا الخيمة.





وأوضح محافظ القليوبية أنه بمجرد الانتهاء من تطويره ستحدث انفراجة مرورية كبيرة لربطه بالطريق الدائرى من خلال مطالع ومنازل جار إنشاؤها ضمن أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الجمعة، مدينتى بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الرصف بشارع الأمل ببنها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع والمحاور الجديدة بشبرا الخيمة.

واستهل المحافظ الجولة - حسب بيان - بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها والتى تشمل تطوير شوارع خط 12 وطريق خط 13 ومدخل بنها القبلى وفريد ندا وطراد النيل وكورنيش النيل، وممشى نهر النيل وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وكلية التجارة وشارع النساج بكلية وشارع 10 بالفلل والمدرسة اليابانية والمكفوفين خلف مجلس مدينة بنها وشرق الاستاد وطريق الرملة بتكلفة بلغت 226 مليون جنيه.

كما تفقد أعمال النظافة بشوارع حى غرب وشرق شبرا الخيمة، وتفقد الطريق الدائرى وتفقد أعمال التوسعة التى تتم بالطريق، موجها نائبى الحى بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وإزالة ى تراكمات والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والمشكلات.

كما تفقد المحافظ، محور الفريق العصار، مشددا على أعمال النظافة كما تم ضبط عدد 4 سيارات كارو تفرز القمامة بالشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شملت الجولة تفقده محور كورنيش ترعة الإسماعيلية وتم ضبط 3 سيارات ملاكى بدون ترخيص يستخدمها أصحابها فى بيع الملابس والأحذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة المرور.

وأوضح أن الجولة تأتى ضمن جهود المحافظة بالنهوض بمستوى النظافة بمدينة شبرا الخيمة تزامنا وتماشيا مع أعمال التطوير التى تم بها والتى من أهمها تطوير وتوسعة الطريق الدائرى وإنشاء كورنيش ترعة الإسماعيلية وإنشاء محور شركات البترول.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى رفع التراكمات أولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد اى مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدى جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.