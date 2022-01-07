جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة خلال شهور فى إجراء تحول جذرى وحضارى فى منطقة "الزرايب" والتى كان يعانى مواطنيها من وجود أماكن تربية للمواشى والـأغنام بها وما يتبعه من وجود مخلفات وذلك بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة.







وأزالت الجيزة كل التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال العامة والجزارة وتمهيد الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وأحواض زراعات خضراء ودعمها ببعض الأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية لتتكامل الصورة الحضارية لأعمال التطوير التى يشهدها الطريق بالكامل. ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة أصحاب المحلات والجزارة بالحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدى على الطريق أو وضع حواحز، مع التشديد على رئيس حى جنوب بضرورة المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزرايب بالبحر الأعظم تتحول لممشى حضارى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.