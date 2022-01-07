وكيل أوقاف بنى سويف: العمل قيمة يفاخر بها الإسلام ويدعو إلى إتقانها

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، أن العمل شرف وله أهمية كبيرة ومكانة رفيعة فى الإسلام، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعى والضرب فى الأرض من أجل الرزق.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف إلى أن الإسلام لا يعرف سنا للتقاعد، حيث دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل ودفعنا إلى حقل العمل دفعا حتى عند قيام الساعة، وحثنا على اتخاذ المهنة للكسب باعتبارها خير من المسألة، وأن حياة الإيمان بدون عمل حياة عقيمة كحياة شجر بلا ثمر،مبينا أن من عظمة الإسلام أنه صبغ أعمال المسلم "أيا كانت تلك الأعمال دنيوية أو أخروية " بصبغة العبادة متى ما أتقنها وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم،الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكرى للمحافظة، المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد،وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المصلين.

وتناولت الخطبة موضوع "العمل شرف"، والتى ركزت على أهمية العمل ومكانته فى الإسلام، العمل والاحتراف فى حياة الأنبياء والصالحين، وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمل شرف وقيمة يفاخر بها الإسلام، ولو لم يكن الإنسان بحاجة للعمل، لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذى يعيش فيه، وأن المسلم لايعمل لنفع المجتمع الإنسانى فحسب، بل لنفع الأحياء حتى الحيوان والطير، لافتا إلى أن المتأمل لسير وحياة الأنبياء لوجد أن لهم دورا بارزا فى مجال العمل، مبينا أن العمل والكسب والاحتراف لم يكن فى حياة الأنبياء فقط،بل ربى النبى عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام على الجد والاجتهاد والعمل من أجل البناء والتعمير، فكان لكل واحد منهم مهنة وحرفة يتكسب بها.



وعقب أداء الصلاة،التقى المحافظ ببعض المواطنين، واستمع لمطالبهم وشكاواهم فى مجال النظافة والإشغالات والخدمات فى بعض القطاعات، فضلا عن بعض المطالب الشخصية الخاصة بالظروف المعيشية والصحية لهم،حيث كلف المعنيين من التنفيذيين بدراسة تلك المطالب والشكاوى، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد وفى إطار القانون