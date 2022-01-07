سفير مصر لدى كندا ينقل تهنئة السيسى إلى آباء الكنيسة القبطية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، مساء أمس، فى قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقامته كنيسة "القديس موريس والقديسة فيرينا" وكنسية "العذراء والأنبا اثناسيوس"، كبرى الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى منطقة تورونتو الكندية.





وشارك فى القداس نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وآباء الكنيسة، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، بالإضافة إلى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية ولفيف من أعضاء البرلمان الفيدرالى الكندى وبرلمان المقاطعة.

وحرص السفير المصرى خلال القداس، على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز الأواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.

كما حرص السفير أحمد أبو زيد أيضاً على لقاء نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال و شرق كندا فى العاصمة الكندية أوتاوا قبل توجهه إلى مدينة تورونتو، وذلك لتهنئته شعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى شرق كندا، حيث نقل إلى نيافته برقية تهنئة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

هذا، وتُعقد احتفالات عيد الميلاد فى كندا هذا العام فى ظل فرض إجراءات احترازية مشددة نتيجة انتشار متحور أوميكرون، الأمر الذى يفرض مشاركة عدد محدود داخل دور العبادة بنسبة لا تتعدى 50%.