الكشف على 1004 حالات بقرية حاجر خزام فى قنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان استهلت سلسلة قوافلها الطبية المجانية لعام 2022 بالكشف على 1004 مواطن من أهالى قرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة".





وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية حيث تم توقيع الكشف الطبى على "309 حالات طب أطفال، 260 حالة أمراض باطنة، 217 حالة جراحة عظام، 97 حالة جراحة عامة، 85 حالة نساء وتوليد، 36 حالة تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ13 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين إذ شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 90 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة. وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن المديرية نجحت خلال العام الماضى فى تسيير 59 قافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لـ61 الف و263 مواطنا، مؤكدا أن المديرية تستهدف هذا العام تنظيم المزيد من القوافل الطبية لتغطية كل القرى والنجوع النائية والأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية بها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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