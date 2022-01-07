محافظ بنى سويف يزور عددا من الكنائس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"صباح اليوم"التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته لبعض الكنائس والأديرة بالمحافظة،والتى رافقه خلالها الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبعض رجال الدين الإسلامى





وبدأت الجولة بزيارة مركز ومدينة ناصر، إذ تقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس،الأنبا بولا بدير الانبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطونى بدير الأنبا انطونيوس، إذ أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا أن عيد الميلاد عيد لجموع الشعب المصرى والفرحة للجميع، وهذه هى عظمة وطننا الغالى مصر الذى ضرب أروع الأمثلة فى التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التى تسود أفراده

وفى الكنيسة الكاثوليكية، قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة العيد، متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات (الجيزة والفيوم وبنى سويف)، ونيافة القمص بولس فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببنى سويف على رأس من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولى الكنيسة

حيث رحب نيافة الأنبا توماس عدلى بمحافظ بنى سويف "د.محمد هانى غنيم، معربا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التى تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء بنى سويف خاصة والشعب المصرى العظيم بصفة عامة، معربا عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم فى مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم كان قد شهد "مساء أمس الخميس" قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانيتى ببا وبنى سويف، وذلك بحضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ