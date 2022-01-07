معارض واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجى، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء، مع وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والمالية، والاتصالات والصناعة ورئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى.



كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه الأسرع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد، كذلك عقد الوزير اجتماعا مع بعض قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتنمية الثروة السمكية رفع كفاءة أصولها وتنمية وتطوير البحيرات.

كما تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، بالتهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد والذى يجسد أجمل معانى المحبة والإخاء.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إطلاق معهد زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، رقم 89، وفتح باب الاشتراك فى معرض زهور الربيع رقم 89، منتصف فبراير المقبل، كما يتم تلقى الطلبات اعتبارا من السبت المقبل، كما أعلنت عن أنه تم إعطاء أكثر من 6.5 مليون جرعة لقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع منذ انطلاق الحملة وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.



ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف، بعنوان: "الزراعة المصرية" فى قلب الوطن العربى.. خطوات هامة لتعزيز التعاون بين مصر واشقائها العرب فى 2021، إذ استعرض خلاله اهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتى تم تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، كما أصدر المركز، الإصدار الأسبوعى الخاص بسلسلة دليل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإدارات التابعة لها، للمزارع والمربى والمواطن، بهدف التيسير على المواطنين.

كذلك نفت الوزارة ما تردد حول إصابة بعض مواطنى الاتحاد الأوربى بعدوى بكتيريا E.coli بسبب البصل الأخضر المصرى، كما اعلنت عن أنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وعقد الاجتماع التنسيقى لجهاز حماية الأراضى بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع استصلاح الاراضى بوزارة الزراعة، برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدى على الأرض الزراعية.



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين فى محافظة البحيرة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم الاعلان عن التفتيش على أكثر من 3000 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية فى جميع انحاء الجمهورية خلال عام2021، كما نظم معهد بحوث الأراضى والمياه ورشة عمل بعنوان “تأثير تسريب مياه البحر من حيث علاقتها بتغير المناخ على تدهور التربة فى منطقة شمال دلتا النيل.. مصر”.

وأعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمعمل فى مجال المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الأيزو، كما اختتم المعمل الدورة التدريبية تحت عنوان (الفحص والتقدير الميكروبية)، بمشاركة عدد من الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، وبلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 6500 شهادة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أطلق المركز إصدارا جديدا حول الخدمات التى تقدمها الوزارة واداراتها المختلفة للمزارعين والمربيين.