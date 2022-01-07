الموت يفجع الفنان هشام عباس

أعلن المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، اليوم الجمعة، عن وفاة والد الفنان هشام عباس.

دوت الخليج

وفاة والد هشام عباس

وكتب بهجت قمر عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، قائلاً: " توفى اليوم والد اخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسره".

زفاف ابنتة هشام عباس بالجونة

أحتفل المطرب هشام عباس بزفاف ابنته بإحد القاعات الحفلات بمدينة الجونة بشهر نوفمبر من العام الماضي، وكان الزفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء وبعض المشاهير والنجوم التسعينات.

نجوم التسعينات يحييون حفل زفاف ابنة هشام عباس

أحيا نجوم الأغنية المصرية فى حقبة التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، حفل زفاف ياسمين، ابنة صديقهم النجم هشام عباس، الذى أقيم مساء الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى فى الجونة.

وحضر الحفل مجموعة من المشاهير إلى جانبهم، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، والمذيعة إنجي علي والفنانة شيرين رضا.

ابنة هشام عباس تتألق في حفل زفافها

تألقت ابنة هشام عباس في حفل زفافها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا أتسم بالتطريزات والقصات غير التقليدية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

وقد حمل فستان ابنة هشام عباس توقيع Maram Borhan، لفتت ياسمين الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة هشام عباس على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير، ووضع لها خبير التجميل عبدالله الرفاعي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

هشام عباس يغني لابنته بحفل زفافها

وظهر الفنان هشام عباس، وهو يغني أغنية خاصة لابنته ياسمينا، كانت كلماتها: "من يومها وهي دي مهوسة… ياسمينا هي ما شاء الله والليلة اهي عروسة وأستاذ محمد بقى يا ناس خد الدلع والبسبوسة".

هشام عباس يطرح يا سهرانين الليل

على الصعيد الآخر، طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.