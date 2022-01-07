خلال أسبوعين|مستشفي سوهاج الجامعي تجري ٢١ جراحة دقيقة بقسم جراحة القلب والصدر 

/670940/خلال-أسبوعينمستشفي-سوهاج-الجامعي-تجري-٢١-جراحة-دقيقة-بقسم-جراحة-القلب-والصدر

وأضاف "عبدالخالق"، أن ذلك يأتي في إطار العمليات الكبري التي تقوم بها المستشفي الجامعي لخدمة أهالي الصعيد، وإجراء عمليات القلب المفتوح الدقيقة، وذلك لتوفير عناء السفر والتعب النفسي للمرضي وذويهم.

واوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن العمليات أجريت لعدد من مرضى القلب والصدر من الكبار والأطفال من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة .

وذكر الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن العمليات الجراحية شملت ٤ حالات قلب مفتوح لترقيع للشرايين التاجية، إلى جانب إجراء ٦ عمليات لحالات قلب مفتوح للأطفال، و ٤ حالات قلب مفتوح لتغيير صمامات بالقلب، بالإضافة إلى ٧حالات جراحة متقدمة بالصدر .

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء عدد ٥ عمليات لإصلاح أمراض خلقية للأطفال تتراوح أعمارهم من سن ٨ شهور حتي ١٢ سنة، وذلك خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، حيث تم متابعة الحالة الصحية للأطفال بالقسم حتي تم شفاءئهم وعودة البسمه على وجوههم .

وأضاف "عبد الغفار"، أنه يتم عقد لجنة جراحة القلب المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة صباحاً لمناظـرة المرضى لإجراء جراحـات القلـب المفتـوح بـأنواعهـا، من زراعـة الشرايين التاجية، تغيير وإصلاح صمامات القلب، عمليات قلب الأطفال وذلك بمقر القسم بالدور الخامس بمبنى الكلى بالمستشفى الجامعي.

جامعة سوهاج تستعد لنيل شهادة الايزو للمرة الـ 4 على التوالي

عقد اليوم في جامعة سوهاج اجتماع الأمانة العامة لمراجعة نظام إدارة الجودة، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ونخبة من مديري العموم.

وتستعد جامعة سوهاج لزيارة وفد المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو، للتأكد من سلامة واستمرار التطبيق الفعال لاشتراطات منظومة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفات الأيزو 9001 /2015، وذلك لمنح شهادة الأيزو للمرة الرابعة على التوالي، في جودة العمل الإداري للإدارة المركزية بالجامعة.