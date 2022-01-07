حذاء ملكي لـ محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا «صور»

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يتخلل صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف البريميرليج، في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد المنتخب الوطني لأول مبارياته في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، مع المنتخب النيجيري، في لقاء أولى جولات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويتواجد محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، وهو أبرز وألمع اللعبين المشاركين في البطولة، والتي يرتدي فيها حذاء لونه ذهبي، وعليه تاج الملك، و MO اختصاراً لأسمه.

وينتظر محبي الكرة العالمية في القارة السمراء، وبالأخص بالكاميرون وصول البعثة المصرية استعداداً لأمم أفريقيا، في صفوفهم الفرعون محمد صلاح أفضل لاعبي العالم.

إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويسعي منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لحصد اللقب هذا الموسم بعد غياب سنوات عن صفوف المنتخب الوطني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، على أن يقام اللقاء الأول للفراعنة يوم 11 من الشهر الحالي أمام المنتخب النيجيري.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.