/670943/برلمانية-الوفد--كلمة-السيسي-في-عيد-الميلاد-المجيد-تحمل-رسائل-هامة

قدم محيي بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء والروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وأن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

رسائل هامة :

وأشاد مستشار برلمانية الوفد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارة سيادته للكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم التهنئة لكل المصريين والرسائل الهامة التي حملتها، بأن الجمهورية الجديدة، جمهورية الحلم والأمل جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض.

كلمة الرئيس السيسي :

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد حضر احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مساء أمس الخميس، مشاركًا الأخوة الأقباط احتفالاتهم، قائلًا :"كل سنة وأنتم طيبين.. مش عاوز آخد من وقتكم.. أبدأ كلامي كل سنة وأنتم طيبين سنة جميلة علينا كلنا.. خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في القداس :” بدأنا في مصر طريقًا معًا ونعاهدكم على استكماله معًا، وطريق الجمهورية الجديدة يسعنا جميعًا ولا تسمحوا لأحد الدخول بيننا".