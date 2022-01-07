/670944/محافظ-بورسعيد-جمهور-المصري-البورسعيدي-له-النتائج-والانجازات

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن النادي المصري البورسعيدي بخير وفي يد أمينة، والجمهور ليس له سوى النتائج والانجازات.

وأضاف محافظ بورسعيد ، خلال لقاءه باللجنة السباعية المؤقتة لإدارة النادي المصري والذي عُقد بديوان عام المحافظة، أن :"كثرة الكلام ستؤخر، وأطالب الجماهير بالوقوف خلف النادي، فالحب كلام وليس أفعال، واللجنة الحالية أمامها مهام وتحديات صعبة يجب أن نقف معها ونساندها لتنجح في مهمتها من أجل النادي المصري".

محافظ بورسعيد: جمهور المصري البورسعيدي له النتائج والانجازات

واوضح محافظ بورسعيد:" ان الخير قادم ويجب أن نتكاتف من أجل بناء استاد النادي المصري من خلال المجلس ومحبيه، ونرصد جميعا حجم المعوقات لدى الأندية الشعبية في مصر كلها، ويعتبر النادي المصري أكثر استقرارا".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد صدق على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي المصري البورسعيدي وتيسير أموره وتتكون من: محمد سمير حلبية، رئيسًا، وعاطف صابر مبروك، نائب للرئيس، وعلي عوض الطرابيلي، أمينًا للصندوق، وعضوية كل من: النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وحسن عزت ناصف، ومحمد محمد قابيل، ومحمد سلامة.