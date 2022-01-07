/670945/محافظ-بني-سويف-يشارك-أطفال-مصر-من-الأيتام-فرحتهم-بعيد-الميلاد-المجيد

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد ، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم ، حيث زار "اليوم الجمعة"دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بجوار كنيسة الآروام بمدينة بني سويف لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد المجيد، مداعبا إياهم ، ومستمعا لهم ، ووزع عليهم العيديات والهدايا

محافظ بني سويف يشارك أطفال مصر من الأيتام فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

وبدورهم حرص الأطفال على التعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة ، من خلال أغاني الترحيب والسعادة ، والأغاني الوطنية التي تجسد مدى حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية ، وبعض الفقرات الثقافية والترفيهية التي دللت على مدى سلاسة واكتمال الأسلوب و المناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار

وسادت روح البهجة بالمكان،حيث تعالت أصوات الضحكات من جانب الأطفال، واكتست وجوه مسئولي الدار بابتسامة معبرة عن السعادة، الذين أعربوا عن أهمية هذه الزيارة التي يحرص عليها المحافظ منذ أن تولي المسئولية بالمحافظة، حيث أنه يعد تقليدا جديدا حرص عليه سيادته ، معربين عن شكرهم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن ، مؤكدين على أن هذه الزيارة تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة التي يسودها الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر

وأبدى محافظ بني سويف سعادته الكبيرة بالتواجد بين أبنائه ، أبناء مصر،في هذه المناسبة السعيدة ، وأنه يحرص على مشاركتهم فرحتهم بالعيد ، مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالقرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي أوقات الشدة ، قائلا (أنا في قمة السعادة في هذه اللحظات التي أجد فيها نظرات الفرحة والاعتزاز من أبناء مصر ، وأن بلدهم لا تنساهم في هذه المناسبات السعيدة ، خاصة وأن احنا كمصريين أعيادنا كلها، أعياد لمصر،فرحتنا واحدة، ونسيجنا الوطني واحد، وهدفنا واحد، وطول مااحنا مع بعض محدش من أهل الشر يقدر علينا، ومصر دايما بإذن الله في تقدم ورخاء على ايد ابناء مصر جميعا.... ).

كما تفقد المحافظ مكونات الدار التي تتكون من طابقين تشمل غرف إقامة للأطفال الأيتام وحديقة وقاعة اجتماعات ومطبخ لتقديم الوجبات لنزلاء الدار من الأطفال الأيتام من البنات والبالغ عددهن 23 فتاة من سن 6 إلى 14 سنة.

شهدت الزيارة حضور كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكرى للمحافظة، الأستاذة إحسان أحمد أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، ، ومسئولى الدار.