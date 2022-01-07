جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد الشناوى، سفير جمهورية مصر العربية فى المجر، وزير الدفاع المجرى Tibor Benkő، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، فى ظل ما تشهده العلاقات من زخم إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021.





وأكد وزير الدفاع المجرى خلال المقابلة على عمق العلاقات بين مصر والمجر وبين القيادة السياسية فى البلدين، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين. من جانبه، أكد السفير محمد الشناوى على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر فى مختلف المجالات، وتطلع مصر لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بودابست يلتقى وزير الدفاع المجرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.