الكشف على 865 مريضا فى قافلة طبية بقرية الزهيرى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، قافلة طبية بقرية الزهيرى مركز بنى عبيد بالمحافظة على مدار يومين فى مختلف التخصصات، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 865 مريضا وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريح له اليوم، إنه جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور سعد مكى أن القافلة ضمت عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة)، وتم إجراء عدد 249 تحليلا لمختلف المرضى، وإجراء أشعة لـ35 حالة.

وتابع أنه أقيم على هامش القافلة عدد 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 92 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.