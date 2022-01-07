عاجل- بنحبك يا ريس.. هدية الرئيس السيسى للأطفال فى عيد الميلاد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووجه عدد من الأطفال الشكر إلى الرئيس السيسى على الهدية، قائلين "شكرا يا ريس، واحنا بنحبك"، فيما قالت مواطنة: "ربنا يخليك لينا يا ريس وتفضل حامى البلد".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مساء أمس الخميس، إن "الطريق الذى بدأناه زى ما بنقول وسمعتم يمكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسمع لينا كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بقول الكلام لكل الناس ولكل المصريين وليس حد بعينه أوعى حد يدخل بنا، أوعى حد يفتننا لأن هذا لن ينتهى".