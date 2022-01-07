حفاظا على الرقعة الزراعية.. إزالة تعديات على الأراضى فى المهد بالشرقية

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضى المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أى محاولات للبناء العشوائى بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.





وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بالأخيوة مبنى بالطوب الدبش الأبيض وسور بناحية عزبة اليمن التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة 300 متر وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أى تعديات أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية داخل المحافظة لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

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