آثار عين شمس تعرض مشاريع بحثية لطلاب الماجستير المتاحف والمواقع الأثرية

جدة - نرمين السيد - عرض طلاب الماجستير بقسم المتاحف والمواقع الأثرية فى جامعة عين شمس مشاريعهم البحثية ضمن العروض المتحفية المؤقتة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق ورئيس قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.





وأكد الدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن هذا المقرر يركز على بناء القدرات الإبداعية لدى الطلاب عن طريق إبتكارهم لأفكار ومشاريع لعروض متحفية مؤقتة يتم تنفيذها فى متاحف أو مواقع أثرية، ويقوم الطلاب بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالعروض المتحفية من أساليب إختيار عنوان المتحف، واختيار التحف التى سيتم بناء فكرة العرض عليها، هذا إلى جانب أساليب العرض الحديثة التى تلائم موضوع المعرض، مع التركيز على الأنشطة وأساليب الدعاية والتسويق.

وجاءت المشاريع البحثية للطلاب تحت عناوين جذابة وشيقة من ذلك معرض عن الآلات الموسيقية فى مصر تحت عنون(دقى يا مزيكا)، وأخر عن جلاليب الأطفال إختار الطلاب له عنوان (جلابيتى وأنا صغير) بينما حمل معرض مؤقت أخر عن شواهد القبور عنوان (وحدوه)، هذا فى الوقت الذى جاءت فيه بعد المعارض المبتكرة التى اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة وتقنية الهولوجرام مثل معرض (الباسبور المصرى) الذى خصص لبناء صور هولوجرام للتحف المصرية المعروضة خارج مصر –مثل رأس نفرتيتى وغيرها- ويتم عرضها فى معرض واحد داخل مصر بصورتها الرقمية مع القيام بالعديد من الأنشطة المرتبطة بآثارنا المصرية بالخارج.

وأضاف الدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن من ضمن العروض الشيقة الأخرى معرض عن الأكلات المصرية عبر العصور، جاء تحت مسمى (مم) وهى كلمة مصرية قديمة تعنى الأكل أو الطعام ولا تزال تستخدم حتى الآن، وتأتى هذه الأنشطة فى إطار إعداد طلاب الدراسات العليا بكلية الآثار إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار يعد من الأقسام المميزة والقليلة محليا إقليميا، هذا إلى جانب قسم علوم الآثار والحفائر الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى.