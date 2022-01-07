التشغيل القياسى.. «مياه الشرقية» تنفذ دورة تدريبية لمديرى المحطات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإدارى لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشيا مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.





وفى هذا السياق، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن الشركة فى حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمى ومن ثم تطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد مقومات النجاح لأى مؤسسة بالدولة، لافتا إلى قيام الشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية (نظرى – عملى) لمديرى محطات مياه الشرب بعنوان (التشغيل القياسى لمحطات المياه) فى الفترة من 2 إلى 5 يناير 2021 وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة وبمشاركة مديرى محطات مياه الشرب بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بـ (القاهرة - الجيزة – المنوفية – الفيوم – مدن القناه – شمال سيناء – جنوب سيناء). وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن المهندسين شعبان قطب ومحمد رفعت الإستشاريين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قاما بتقديم محاضرات عملية ونظرية لمديرى محطات مياه الشرب لتعريفهم بخطوات التشغيل القياسى للمحطات والمآخذ والنسب القياسية للكلور والشبه والتشغيل القياسى للمروقات والمرشحات كما تم تدريبهم ميدانيا بعدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.

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