مستشفى سوهاج الجامعى يجرى 21 جراحة دقيقة خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالخالق أن ذلك يأتى فى إطار العمليات الكبرى التى تقوم بها المستشفى الجامعى لخدمة أهالى الصعيد، وإجراء عمليات القلب المفتوح الدقيقة، وذلك لتوفير عناء السفر والتعب النفسى للمرضى وذويهم.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، أن العمليات أجريت لعدد من مرضى القلب والصدر من الكبار والأطفال من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وذكر الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، أن العمليات الجراحية شملت 4 حالات قلب مفتوح لترقيع للشرايين التاجية، إلى جانب إجراء 6 عمليات لحالات قلب مفتوح للأطفال، و4 حالات قلب مفتوح لتغيير صمامات بالقلب، بالإضافة إلى 7حالات جراحة متقدمة بالصدر.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء 5 عمليات لإصلاح أمراض خلقية للأطفال تتراوح أعمارهم من سن 8 شهور حتى 12 سنة، وذلك خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة، إذ تم متابعة الحالة الصحية للأطفال بالقسم حتى وعودة البسمه على وجوههم.

وأضاف عبد الغفار أنه يتم عقد لجنة جراحة القلب المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة صباحا لمناظـرة المرضى لإجراء جراحـات القلـب المفتـوح بأنواعها، من زراعـة الشرايين التاجية، تغيير وإصلاح صمامات القلب، عمليات قلب الأطفال وذلك بمقر القسم بالدور الخامس بمبنى الكلى بالمستشفى الجامعى.