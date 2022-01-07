تطهير كل الترع بتكلفة 25 مليون جنيه.. إنجازات رى الشرقية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماما كبيرا بتطوير مشروعات الرى من خلال إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.





واستعرض المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية تقريرا عن إنجازات عام 2021 وتمت الإشارة إلى الآتى: - الانتهاء من تطهير جميع الترع بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 25 مليون جنيه لأطوال 2700 كيلو متر لضمان نظافة المجارى المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع. - تطهير شبكة الصرف الصحى المكشوف والمغطى بتكلفة 30 مليون جنيه وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى بالمحافظة بما يمثل ثلث الحصة المائة بالإضافة إلى الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بـ 120 محطة بنطاق المحافظة. - الإنتهاء من إحلال وتجديد 5 كبارى على المصارف بتكلفة 7 ملايين جنيه. - إحلال وتجديد 5 كبارى سيارات على ترع (المناجاة - الصدقة - تانيس - بدران) بتكلفة 4 ملايين و700 ألف جنيه. - إحلال وتجديد كوبرى عند مصب ترعة الوادى الشرقى بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه. - تأهيل كوبرى غيته وكوبرى العباسة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 8 ملايين جنيه. - الإنتهاء من تأهيل 15 ترعة بنطاق المحافظة وجار استكمال أعمال تأهيل 123 ترعة بأطوال 428 وبتكلفة مليار و400 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 63 % وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية أنه تنفيذا لمبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصرى بمركز الحسينية جارى تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بإجمالى أطوال 80 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى حيث بلغة نسبة التنفيذ 41 % وسوف تستكمل الخطة فى المرحلة الثانية ليصل إجمالى عدد الترع إلى 37 ترعه بإجمالى أطوال 139 كم وبتكلفه 577 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية لافتا إلى أنه جارى تنفيذ احلال وتجديد 13 كوبرى على الترع والمصارف بمركز الحسينية.

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