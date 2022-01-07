مستقبل وطن يوزع هدايا الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد الجديد (فيديو)

وزع حزب "مستقبل وطن" هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
واستقبل الأطفال والأهالي "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد الجديد بفرحة عارمة، متوجهين بالشكر للقيادة السياسية على الهدية.
وقال الأطفال: "كل سنة وحضرتك طيب وشكراً يا ريس"، فيما قال وجه طفل الشكر للرئيس السيسى، وقال أخر " بنشكر الرئيس على الأمن والأمان اللى عايشينه"، وقال أحد الأطفال موجها حديثه للرئيس السيسى "بحبك قوى بجد وبشكرك على الهدية الجميلة دى"، وقالت فتاة "كل سنة وحضرتك طيب يا ريس".
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