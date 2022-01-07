مواصلة أعمال اختيار القيادات الادارية في جامعة سوهاج

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استمرت اللجنة العليا لاختيار القيادات الإدارية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، في لقاءاتها مع المرشحين لشغل وظيفة أمين مساعد بدرجة مدير عام ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ضمت اللجنة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر، يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، عيد السيد الدسوقي، وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، علي أحمد محمود، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج.

‏وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه سيتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام لإدارة رعاية الشباب، وأمين كلية التجارة، وأمين مساعد الجامعة، وذلك يأتي في إطار استكمال الهيكل الإداري للجامعة، حيث قدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الإداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

يذكر أن قائمة المرشحين لمنصب أمين مساعد بدرجة مدير عام ضمت كل من، ياسر أحمد السيد، جمال محمد سرور، محمد أحمد عبدالله، عبد الصبور إبراهيم محمد، يسرى أحمد فؤاد، عفت حلمي أحمد، وهاني أحمد سمير.

جامعة سوهاج تستعد لنيل شهادة الايزو للمرة الـ 4 على التوالي

على جانب اخرعقد اليوم في جامعة سوهاج اجتماع الأمانة العامة لمراجعة نظام إدارة الجودة، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ونخبة من مديري العموم.

وتستعد جامعة سوهاج لزيارة وفد المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة لشهادة الأيزو، للتأكد من سلامة واستمرار التطبيق الفعال لاشتراطات منظومة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفات الأيزو 9001 /2015، وذلك لمنح شهادة الأيزو للمرة الرابعة على التوالي، في جودة العمل الإداري للإدارة المركزية بالجامعة.

جدير بالذكر ان جامعة سوهاج منذ عام 2018 تشهد تطوراَ ملحوظاَ في نظم الأداء، بفضل تكاتف جميع منسوبي الجهاز الإداري مع الفريق التنفيذي المسئول عن مشروع نظام إدارة الجودة.

وحصلت ادارة الجامعة على شهادة الأيزو العالمية ثلات مرات على التوالي، الأمر الذي ينعكس على الارتقاء بالمؤسسة والعمل بكفاءة وفعالية، لرفع تصنيف الجامعة دولياً وتحقيق الرضا الوظيفي والمناخ المناسب لأداء العمل.